Evaso dai domiciliari: finisce in carcere il "ladro seriale di bagnanti"

I militari della Stazione Bologna Mazzini hanno eseguito ieri un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Tribunale di Lecce nei confronti di G.M, 32enne originario della città salentina, residente in città, per violazione delle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari.

Si tratta di una sorta di "ladro seriale di bagnanti". Si era sottratto diverse volte al controllo dei Carabinieri, fino all'arresto l'8 settembre scorso, quanto in concorso con la compagna, si era reso responsabile di furto aggravato sulle spiagge di Porto Cesareo, dove "operava" spesso.