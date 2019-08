Tentato furto al poliambulatorio: evade per seconda volta, finisce in carcere

Aveva tentato di rubare le monetine ai distributori del poliambulatorio di Castel Maggiore e per questo nel febbraio scorso era stato sottoposto all'obbligo di firma. Tuttavia in più occasioni è stato accertato come il 30enne non abbia rispettato la misura cautelare, finendo quindi agli arresti domiciliari. Infine nei giorni scorsi, l'uomo ha anche lasciato i più occasioni l'abitazione nella quale era ristretto. Un nuovo aggravamento di pena quindi, eseguito dai Carabinieri di Mazzini. Per il 30enne questa volta però, si sono aperte le porte del carcere.