Fallisce un furto, ci riprova: pizzicato dai Carabinieri con 500 euro di refurtiva

I Carabinieri di Crespellano hanno tratto in arresto un rumeno classe '85 pluripregiudicato, colto in flagranza di furto aggravato al supermercato. Prima ha tentato un furto al "Carrefour" di Crespellano, vistosi scoperto, ha abbandonato la refurtiva allontanandosi, in seguito dal proprietario del negozio che ha poi chiamato le forze dell'ordine.

Poco dopo è stato intercettatoall'uscita del supermercato "Conad" di Castelfranco Emilia, con una refurtiva di circa 500 euro. Arrestato si trova ora ai domiciliari in Modena in attesa direttissima.