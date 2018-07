Emergenza al Lago di Suviana: recuperato escursionista infortunato

Emergenza ieri a Castel di Casio, Lago di Suviana, in zona Modonnina: i Vigili del Fuoco hanno portato in salvo un escursionista in difficoltà in una operazione durata all'incirca quattro ore, che ha rischiesto anche l'uso di un elicottero.

E' intervenuta la squadra Vigili del Fuoco distaccamento di Gaggio Montano e elicottero Drago 60 VVF. Gli aerosoccorritori VVF verricellati dall'elicottero dei VVF hanno provveduto al recupero con apposita imbracatura e al trasporto all'ospedale di Porretta.