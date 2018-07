Weekend al lago con 'Lagolandia': così l'Appennino si anima d'estate

Esplorare e pensare la natura vivendola diversamente dal solito, reinterpretando in modo contemporaneo tradizioni e paesaggi per scoprire le curiosità nascoste dell'Appennino bilognese. Questa la filosofia do 'Lagolandia', quest'anno alla sua quinta edizione.

Quattro laghi per tre fine settimana (21-22 luglio, 4-5 agosto, 18-19 agosto) e un programma ricco di eventi. Fulcro della 'villeggiatura contemporanea' anche per il 2018 restano i sentieri culturali, ovvero esplorazioni tematiche condotte da guide di eccezione che interpretano i cammini secondo la propria sensibilità: ingegneri, scrittori, sociologi, musicisti, attori.

Tra i nomi di quest'anno, lo scrittore Wu Ming 2, l'attore Matteo Belli, i musicisti Angelo Adamo e Germano Bonaveri.

Lagolandia è un progetto di Articolture/Bottega Bologna, in collaborazione con Officina15. Promosso e sostenuto dall'Unione Appennino Bolognese, per i comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro e Castel di Casio, con il contributo di Ascom - Città Metropolitana di Bologna, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, Bcc felsinea.

Realizzato in collaborazione con Centro ricerche Enea Brasimone e Bologna Welcome.