E' morta Lara Saint Paul: malata, era in cura a Casalecchio di Reno

Aveva 73 anni e a causa di una malattia incurabile si trovava hospice di Casalecchio di Reno: ieri il cuore dell'artista famosa per essere stata pioniera della Aerobic Dance negli anni Ottanta, ma anche per il suo Sanremo e per le collaborazioni con Ray Charles e Stevie Wonder si è fermato.

Silvana Areggasc Savorelli era nata ad Asmara nel 1945, da padre romagnolo e madre eritrea. Trascorse l'infanzia nel ravennate e 1968 partecipò a Sanremo con Louis Armstrong