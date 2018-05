Rissa nel parcheggio del Maggiore: spunta anche un coltello

Una rissa ha visto protagoniste cinque persone ieri pomeriggio davanti al parcheggio dell'ospedale Maggiore, in largo NIgrisoli. Alla fine dell'episodio tre di questi soggetti sono stati identificati e denuciati per rissa: si tratta di un cittadino rumeno e di due cittadini polacchi, rispettivamente di 31, 40 e 26 anni.

A dare l'allarme dello scontro è stato un altro straniero, cittadino egiziano passeggero Tper, che ha visto il 31enne salire a bordo dell'autobus.

Arrivati sul posto gli agenti hanno ricostruito gli eventi anche se non sono riusciti a risalire ai motivi scatenanti della zuffa. Al termine degli accertamenti, i tre identificati sono stati denunciati per rissa, mentre il 40enne è stato deferito per avere impugnato un coltello da cucina, anch se non usato durante il confronto.