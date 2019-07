Largo Nigrisoli, botte e furto al chiosco: lo picchiano perchè chiede di abbassare la voce

Aggressione al chiosco del paninaro la scorsa notte intorno alle due, nei pressi di Largo Nigrisoli: la Polizia ha denunciato tre persone per furto e per lesioni personali aggravate. Tutto è cominciato quando un cliente del baracchino ha chiesto a tre altri avventori di abbassare le voci perchè disturbavano.

La reazione è stata tutt'altro che collaborativa e mamma, figlio e compagno della donna si sono scagliati contro l'uomo, un catanese classe 1981, prendendolo a schiaffi, pugni e calci. Il titolare dell'attività è intervenuto per separarlo e ha ristabilito la calma.

Poco dopo però la vittima dell'aggressione si è accorta di non avere più con sè i due cellulari, probabilmente caduti durante la colluttazione: ma i telefoni non ci sono e allora chiama il 113. All'arrivo degli agenti vengono individuati i tre (lui classe '76, lei del '70 e il figlio del '91) che sono effettivamente in possesso dei telefoni. Tutti denunciati per furto e lesioni aggravate, per i due uomini anche un foglio di via, che la madre aveva già avuto ma al quale è stata inottemperante.

Sul posto anche il 118 per le lievi ferite della vittima.