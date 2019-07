Volano sedie in strada, scatta l'aggressione: picchiati da due ubriachi

Li avevano ripresi perché stavano lanciando sedie di un locale in largo Respighi, ma la reazione è stata brutale. Così due cittadini italiani di 19 e 21 anni sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso, dopo quanto accaduto questa notte in Largo Respighi. Intorno alle 2:30 infatti le due vittime, entrambi originari della puglia di 34 e 36 anni, sono state medicate dal 118 sul luogo dell'aggressione.

Dei fatti è stato interessato anche il personale del 113. In base a quanto ricostruito le due vittime hanno notato i due aggressori evidentemente in stato di alterazione dovuta all'alcool mentre lanciavano in aria le sedute dei un locale della piazza.

I due hanno deciso di intervenire e chiedere ai ragazzi di smetterla, ma le cose hanno subito preso una brutta piega. Entrambi i pugliesi hanno rimediato schiaffi e calci, poi i due ubriachi sono andati via.

Un'altra segnalazione però è arrivata proprio mentre i poliziotti stavano raccogliendo le testimonianze delle prime vittime: un'altra situazione analoga sis tava verificando in via ugo Bassi. Alla fine i due sono stati raggiunti dalla volante, che li ha identificati e poi denunciati. Per il 21enne qualche piccolo precedente, mentre il 19enne risultava incensurato.