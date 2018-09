SEGNALAZIONE. Lavaggio strada via San Sigismondo: 'Dove sono i cartelli?'

"Questa notte é previsto il lavaggio strade in via San Sigismondo, ma come potete notare non sono presenti i cartelli indicanti il divieto di sosta".

La segnalazione arriva a Bologna Today da parte di un residente: " Ho fatto presente la cosa telefonando ai vigili urbani, ma non hanno saputo dirmi nulla. Hera ha confermato che il lavaggio avverrà come previsto da calendario. Quanti ignari cittadini andranno a ritirare la proprio auto domani al deposito, tra l'altro a caro prezzo, a ca usa di questo disservizio?"

Il servizio di lavaggio strade riprende infatti questa settimana e in effetti nel portale Hera il servizio è previsto proprio per questa notte.

Gallery