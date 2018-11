Lavaggio strade: 'I veicoli non saranno più rimossi'

Il lavaggio delle strade verrà effettuato senza rimuovere i veicoli. Lo scrive in una nota Facebook il consigliere comunale PD Raffaele Persiano: "Ad inizio mandato, una delle prime battaglie che portai avanti, fu quella di chiedere che fosse effettuato senza la rimozione delle auto, con tutti i disagi (anche economici) che ciò comporta per i cittadini - spiega - non tutti i colleghi della maggioranza all’epoca furono d’accordo, ed Hera restia a cambiare metodologia. Ma il tempo, come la notte, porta “Consiglio”, ed oggi siamo riusciti a votare all’unanimità la richiesta al Sindaco e alla Giunta di cambiare il sistema di pulizia strade SENZA RIMUOVERE le auto mantenendo intatta la qualità del servizio.

Credo che questo sia un ulteriore passo avanti per migliorare la quotidianità dei cittadini" conclude Persiano.