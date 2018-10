Lavori in A13: traffico e code in autostrada, deviazione a Malalbergo

Sulla A13 Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto, verso Bologna, si sono formati fino a 10 km di coda a causa di lavori di manutenzione al km 8, dove il traffico scorre su due corsie. Come percorso alternativo si consiglia, per coloro che sono diretti a Bologna, di uscire a Ferrara sud, utilizzando la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bologna Interporto. Sul luogo è presente il personale di Autostrade per l'Italia, per segnalare la coda.

La Polizia Municipale, segnala il Comune di Malalbergo, è sul posto allo svincolo di Altedo sulla Sp20 per gestire il flusso dei veicoli. Si segnala anche la riapertura del ponte sul Reno tra Gallo e Malalbergo, a senso unico alternato dalle 6 di stamane.