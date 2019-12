Lavori in autostrada: le entrate e i tratti chiusi dal 2 dicembre

Lavori sulle autostrade del nodo di Bologna. Come fa sapere Autostrade, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 dicembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Bologna San Lazzaro, per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 dicembre, sarà chiusa l'uscita della stazione di Castel San Pietro, per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro o di Imola.

Nelle due notti consecutive di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, con orario 21:00-6:00, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (provenienza Milano e Firenze), sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

Nelle stesse notti di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, ma con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto, sulla stessa A13 o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto. ù

Dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest'ultima. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, si consigliano i seguenti itinerari:

- verso Milano - A1 Milano-Napoli: percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale;

- verso Firenze - A1 Milano-Napoli: percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio;

- verso Ancona - A14 Bologna-Taranto: percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare, sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro.

Nello stesso orario, sarà inoltre chiusa l'entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa all'entrata alla stazione di Bologna Arcoveggio, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.