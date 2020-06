Lavori in corso in città: divieti, deviazioni e cantieri stradali dal 15 giugno

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 15 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via delle Tovaglie, prosegue il cantiere edile edificio ex Maternità di via D'Azeglio per il Nuovo polo penitenziario. Divieto di transito veicolare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.30-18, per consentire i lavori di impermeabilizzazione del fabbricato, fino al 3 luglio.

Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. Termine previsto: 30 giugno 2020.

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.

Via del Fresatore e via del Muratore, per i lavori in corso di realizzazione di marciapiedi e attraversamenti ciclopedonali, avranno restringimenti della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nei tratti interessati dal cantiere. Il termine previsto è il 3 luglio.

Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via Giotto, all'intersezione con via Bertocchi: chiusa la corsia in direzione di via della Barca con istituzione del senso unico con direzione da via Gnudi a via Bertocchi per lavori di rifacimento marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento rete di scolo e impiantistica. Termine previsto: 8 agosto.



Via Cristoforo Colombo in corrispondenza del cavalcavia autostradale restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di società Autostrade di riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia. Termine dei lavori previsto: 23 luglio.

Via Ugo Bassi e via Rizzoli fino al 31 agosto avranno restringimenti della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia con eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza dei cantieri, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di ripristino della carreggiata stradale per conto di Tper.

Rotonda Romano Paradisi: fino al 17 giugno, nella fascia oraria 9.30–16.30, il restringimento della carreggiata stradale, con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare in

corrispondenza dei cantieri posti in allineamento alle pile del sottopasso autostrada/tangenziale, per lavori Hera di verifica dei sottoservizi.

Via Saragozza, dall'incrocio con via Albergati all'incrocio con via Meloncello è prevista l'istituzione del senso unico con transito alternato nella fascia oraria dalle 22 alle 6, per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e creazione della nuova corsia ciclabile. Termine previsto: 16 giugno.

Via Camillo Casarini dall'incrocio con via Zanardi all'incrocio con via Malvasia, dal 12 giugno previsto il restringimento della carreggiata stradale con istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico in caso di rilevata necessità, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, per lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e di creazione di nuova corsia ciclabile che separa la ciclabile bidirezionale esistente. Termine previsto: 20 giugno.

Rotatoria Tommasina Guidi ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per lavori allaccio sottoservizi e urbanizzazioni di nuovo insediamento produttivo. Termine previsto: 3 luglio.

Via San Felice per interventi localizzati di sigillatura e messa in quota di pavimentazione litica, vicino a Porta San Felice, avrà restringimenti di carreggiata fino al 15 giugno.

Via Filippo Antolini è chiusa all'incrocio con via Enrico Mattei, con entrata ed uscita dal lato di via Provaglia, per lavori iniziati in pronto intervento l’11 giugno di riparazione della rete gas Inrete Termine previsto: 19 giugno

Lavori in fase di attivazione

Via di Corticella dall'altezza del civico 106 all'altezza del civico 89/2, dal 15 giugno avrà un restringimento della carreggiata stradale, con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per lavori stradali per la realizzazione di opere d'urbanizzazione. Termine previsto: 17 luglio.

Via Santa Maria Maggiore sarà chiusa dal 15 al 19 giugno, nella fascia oraria dalle 8 alle 17, per lavori edili con cestello al civico 4. Negli stessi orari la via de' Preti sarà regolamentata a senso unico con direzione da via Santa Maria Maggiore verso via Galliera.

Via del Lazzaretto, dal civico 19 all'altezza dell'istituto Rosa Luxemburg, dal 15 giugno avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia di sezione minima 3,25, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, per avori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Dall'inizio del nuovo anno scolastico il senso unico alternato sarà sempre con ausilio di movieri e nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine dei lavori previsto per il 3 ottobre.