Divieti di sosta, strade chiuse, sensi unici: ecco i cantieri in programma dal 20 maggio

Lavori in corso

In via Irnerio: prosegue fino a fine maggio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di ricostruzione di un fabbricato.



Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre 2019 da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via la Bastia sarà chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65, fino a fine maggio.



Via Larga è oggetto di restringimento della carreggiata stradale, dalla rotonda Modonesi a via del Pilastro, per l'avvio dei lavori di realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili. Il cantiere riguarda anche via Panzini e via Sighinolfi e la realizzazione del progetto dovrebbe concludersi entro il 30 giugno.



Via Riva di Reno, nel tratto compreso tra il civico 58 e via Ugo Lenzi, è interessata da lavori Hera di rinnovo della condotta idrica fino al 31 maggio. Oltre al divieto di sosta nel tratto indicato, sarà istituito un senso unico regolato da movieri per l'esecuzione dei lavori all'incrocio con la rotatoria all'altezza di piazzale Azzarita.



Viale Sandro Pertini è ancora interessata da lavori di martellinatura dei cavalcavia di via della Barca e delle rotatorie Romagnoli e Malaguti, con restirngimenti di carreggiata fino al 31 maggio.

Lavori in fase di attivazione

Via San Vittore, all'altezza del civico 130 di via San Mamolo, sarà interessata dal 20 maggio da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.