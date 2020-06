Lavori in corso in città: divieti, deviazioni e cantieri stradali dal 22 giugno

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 22 giugno

Lavori in corso

Via delle Tovaglie, prosegue il cantiere edile edificio ex Maternità di via D'Azeglio per il Nuovo polo penitenziario. Divieto di transito veicolare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.30-18, per consentire i lavori di impermeabilizzazione del fabbricato, fino al 3 luglio.

Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. Termine previsto: 30 giugno 2020.

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.

Via del Fresatore e via del Muratore, per i lavori in corso di realizzazione di marciapiedi e attraversamenti ciclopedonali, avranno restringimenti della carreggiata stradale con mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nei tratti interessati dal cantiere. Il termine previsto è il 3 luglio.

Sulla rotatoria Grazia Verenin, fino al 15 novembre è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

Via Giotto, all'intersezione con via Bertocchi: chiusa la corsia in direzione di via della Barca con istituzione del senso unico con direzione da via Gnudi a via Bertocchi per lavori di rifacimento marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento rete di scolo e impiantistica. Termine previsto: 8 agosto.

Via Cristoforo Colombo in corrispondenza del cavalcavia autostradale restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di società Autostrade di riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia. Termine dei lavori previsto: 23 luglio.

Via Ugo Bassi e via Rizzoli fino al 31 agosto avranno restringimenti della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia con eventuale istituzione di senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza dei cantieri, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di ripristino della carreggiata stradale per conto di Tper.

Rotatoria Tommasina Guidi ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per lavori allaccio sottoservizi e urbanizzazioni di nuovo insediamento produttivo. Termine previsto: 3 luglio.

Via del Lazzaretto, dal civico 19 all'altezza dell'istituto Rosa Luxemburg, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia di sezione minima 3,25, con eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico, per avori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Dall'inizio del nuovo anno scolastico il senso unico alternato sarà sempre con ausilio di movieri e nella fascia oraria 9.30-16.30. Termine dei lavori previsto per il 3 ottobre.

Via di Corticella dall'altezza del civico 106 all'altezza del civico 89/2, dal 15 giugno avrà un restringimento della carreggiata stradale, con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare, per lavori stradali per la realizzazione di opere d'urbanizzazione. Termine previsto: 17 luglio.

Via San Felice ha in corso interventi localizzati di sigillatura e messa in quota della pavimentazione litica in prossimità di Piazza di Porta San Felice, con restringimenti di carreggiata fino al 26 giugno. Lavori in fase di attivazione

Via Pietralata sarà chiusa dall'incrocio con via del Pratello a via San Felice, dal 22 al 24 giugno dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di posa di infrastrutture telefoniche Flash Fiber. Chiusa anche via Strazzacappe al civico 2.

Via del Fossato tra vicolo della Neve e vicolo Stradellaccio sarà chiusa dal 22 giugno fino all'8 luglio, per lavori Inrete di sostituzione di una tubazione del gas. I veicoli dei residenti potranno entrare e uscire da via Nosadella o da via Saragozza.

Via Shakespeare dall'incrocio con via Lipparini all'incrocio con via Peglion avrà restringimenti della carreggiata dalle 7 alle 18, per interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Termine previsto: 26 giugno.

Via San Mamolo all'altezza del civico 36 sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dal 22 al 29 giugno per l'installazione di un ponteggio per la ristrutturazione dell'edificio. Via Stazione Roveri subirà modifiche della viabilità per la realizzazione delle opere di accessibilità alla fermata del SFM Stazione Roveri e di un deposito per il parcheggio delle biciclette Bike Station. Previsti restringimenti della carreggiata ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o a vista, in base alle fasi di lavoro. Termine lavori: 3 luglio.

Via Gian Giacomo Carissimi avrà restringimenti di carreggiata per lavori di riqualificazione della sede stradale e rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, dal 22 giugno al 30 settembre. Strada Maggiore, dal civico 80 al civico 104 e dal 51 C al civico 81, avrà interventi puntuali di ripristino della carreggiata stradale dal 22 al 26 giugno. Sarà un cantiere mobile e i divieti di sosta saranno spostati di volta in volta nel tratto interessato.

Via Saragozza, dopo i lavori di asfaltatura, vedrà la realizzazione di corsie ciclabili nel tratto tra i viali e via Don Sturzo con conseguente adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. I lavori inizieranno lunedì 22 giugno sera e termineranno entro il giorno 26 giugno con restringimenti di carreggiata.

Via Fioravanti, per la verifica e il potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, avrà restringimenti di carreggiata nel tratto tra via Procaccini e via Barbieri, dal 22 al 26 giugno.