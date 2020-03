Lavori in città: divieti e strade chiuse da lunedì 16 marzo

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 16 marzo. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Via delle Tovaglie, nelle giornate di mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità di via d’Azeglio, fino 18 giugno 2020.

Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara, restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di realizzazione di una nuova rotatoria. Termine previsto: 31 marzo 2020.

Via Stazione Roveri, modifiche della viabilità per la realizzazione delle opere di accessibilità alla fermata del SFM Stazione Roveri e di un deposito per il parcheggio delle biciclette. Previsti restringimenti della carreggiata ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o a vista, in base alle fasi di lavoro, che potranno interessare anche via della Centralinista e via della Libera professione. Termine lavori previsto: 3 aprile 2020.

Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.

Via San Felice, nel tratto tra via Riva di Reno e piazza di Porta San Felice, è interessata fino al 20 marzo 2020 da un restringimento di carreggiata con mantenimento di una corsia di marcia in entrambe le direzioni e divieto di sosta lato civici pari (nel tratto segnalato) per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete gas di Inrete Distribuzione Energia.

Via Casteldebole è interessata da lavori di manutenzione straordinaria della Società Autostrade relativi alla riqualificazione delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, con restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o da movieri. Termine previsto: 13 maggio 2020.

Via Rizzoli e via Ugo Bassi, dalle 9.30 alle 16.30, restringimenti della carreggiata con il mantenimento di una corsia per ogni senso di marcia per il transito veicolare (con eventuale senso unico alternato) per lavori di ripristino della pavimentazione stradale in materiale lapideo. Sono previsti anche interventi di manutenzione puntuale, senza modifiche alla viabilità, anche in Strada Maggiore, Piazza di Porta Ravegnana e Piazza di porta Maggiore. Termine previsto: 31 maggio 2020.

Via Santo Stefano a senso unico con una corsia di marcia nel tratto da via Guerrazzi a via Fondazza, in direzione centro, per il rifacimento a tratti della pavimentazione lapidea in cubetti di porfido. I veicoli che si immettono in via Santo Stefano da via Rialto devono svoltare obbligatoriamente a sinistra, quelli che provengono da via Guerrazzi devono invece svoltare obbligatoriamente a destra. I veicoli che provengono dal lato di via Borgonuovo, all’intersezione di via Santo Stefano con via Cartoleria devono svoltare obbligatoriamente a destra. Sulla corsia preferenziale in direzione periferia è in vigore il senso vietato da via Cartoleria a via Dante. Sul sito di Tper sono consultabili tutte le deviazioni dei bus. Il termine previsto dei lavori è il 31 marzo 2020.

Via Fiorini sarà chiusa all'altezza del civico 5 fino a 100 metri dall'incrocio con via Crocione da lunedì 9 marzo, per lavori di Heratech per estensione della rete del teleriscaldamento e relativo nuovo allaccio. Termine previsto: 17 aprile 2020.

Via dell'Angelo Custode è chiusa per lavori di pronto interventi iniziati l'11 marzo, per lavori di riparazione della rete del gas. Termine previsto: 20 marzo.

Lavori in fase di attivazione

Via Giorgio Bassani sarà chiusa tra via Delfino Insolera e via Claudio Tagliani, dal 16 al 19 marzo, per il montaggio di una gru edile (in caso di maltempo i lavori verranno eseguiti il 20 e 21 marzo).