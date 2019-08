Appennino, materiale 'pericolante' nella galleria Vado - Gardelletta: al via i lavori

Sono partiti i lavori nella galleria che unisce le frazioni di Vado nel Comune di Monzuno, a Gardelletta, territorio di Marzabotto. Interventi che vedranno la realizzazione di un prolungamento di 4-5 metri della galleria, con l'installazione di una struttura che coprirà la strada presso l'accesso del tunnel (a Vado), dove è emerso il rischio caduta di detriti provenienti dalla montagna.

La galleria è un tratto di asfalto molto utilizzata, sottoposta a un traffico intenso e inusuale dovuto alla chiusura della strada provinciale 325, inagibile per frana dallo scorso aprile. Qualche giorno fa, amministratori e tecnici comunali e della Città metropolitana di Bologna, e tecnici specializzati, hanno verificato le condizioni della galleria dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini, che avevano individuato la caduta di un frammento interno. Il responso è stato rassicurante, visto che ne è stata attestata la sicurezza: l'ispezione però, ha evidenziato la presenza di materiale esterno al tunnel che potrebbe essere pericolante, così come spiega una nota.

A seguito di un'ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco, si è deciso di procedere con la realizzazione di questa barriera di sicurezza preventiva che intercetti eventuale materiale in caduta dall'alto. La zona coinvolge direttamente due amministrazioni comunali, perché la galleria, che è nel territorio di Monzuno, conduce poi a Gardelletta, frazione di Marzabotto.

"Abbiamo deciso di intervenire subito per mettere in sicurezza l'accesso: questa struttura infatti protegge dall'eventuale caduta dei detriti - spiega il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini - Si tratta di un'intervento di emergenza: il terreno soprastante è delle Ferrovie dello Stato che stanno valutando come intervenire a monte, dove la situazione è delicata e occorre procedere con azioni mirate. Per quanto riguarda invece il tratto interno della galleria, stiamo pensando ad una membrana protettiva che possa sostenere l'eventuale caduta di piccoli frammenti, visto che attualmente non c'è un rivestimento adeguato. I lavori saranno programmati negli orari notturni per non incidere sul traffico della zona che è già provata dalla chiusura della provinciale".

Inoltre, l'amministrazione comunale di Monzuno ha deciso di anticipare i lavori già previsti per l'illuminazione a led della galleria, che renderà più agevole il transito nelle ore notturne: "Le amministrazioni di Marzabotto e Monzuno stanno collaborando proficuamente e a stretto contatto - aggiunge Bruno Spadoni, vicesindaco di Marzabotto - perché ovviamente la tenuta della galleria ci sta molto a cuore dal momento che è una via di accesso essenziale per i cittadini di Gardelletta, già duramente provati dal traffico che si è riversato dopo la chiusura della strada 325".