Lavori Hera: Trasversale di Pianura chiusa al traffico

Sabato 12 maggio, dalle ore 5 del mattino, fino a fine giornata, lavori di riparazione a una tubatura collocata nella SP 3 “Trasversale di Pianura” tra i comuni di Sala Bolognese, Argelato e Castel Maggiore.

La strada rimarrà chiusa, eccetto per i residenti, tra l’intersezione con la SP18 e le vie Sant’Antonio-Canaletta dal km 6 al km 11+290. Anche gli svincoli tra la SP18 e la SP3, per i mezzi provenienti da Sala Bolognese e Padulle in direzione Budrio, rimarranno chiusi.

Il traffico in circolazione sulla SP3 sarà deviato, con apposita segnaletica, su strade limitrofe (SP 18 “Padullese”, SP 42 “Centese”, SP 4 “Galliera” e strade comunali).

A lavori terminati, con ogni probabilità tra la serata di sabato 12 e la mattinata di domenica 13, sarà riaperta la circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo della SP3, dal km 10+250 al km 11.

Lunedì 14 maggio si procederà con i lavori di ripristino definitivo del manto stradale e la SP3 potrà essere riaperta al traffico indicativamente verso le ore 16 del giorno stesso.