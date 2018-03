Maltempo, cede argine del Setta: lavori alla rete idrica, comuni senz'acqua

Il maltempo dei giorni scorsi, oltre a frane e smottamenti, ha provocato cedimenti arginali del Torrente Setta. Il 16 marzo Hera eseguirà alcuni interventi di messa in sicurezza di una condotta con possibili temporanee interruzioni del servizio in alcuni comuni della montagna.

Hera rende noto che si tratta di un intervento impegnativo quindi sono possibili temporanee interruzioni del servizio idrico ai residenti nei comuni di Monzuno, Grizzana Morandi, Loiano, San Benedetto in Val di Sambro, Marzabotto (nella parte che costeggia il Setta), Sasso Marconi (zona di Badolo); nella zona sud di Monterenzio e Pianoro e in una piccola parte dei comuni di Castiglione e Monghidoro.

Non sono previste, invece, modifiche alla viabilità, poiché il cantiere, pur essendo prossimo all’uscita dell’autostrada, non insiste sulla sede stradale ma sull’argine del torrente. In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da ostacolare la realizzazione dei lavori, inclusi quelli di predisposizione, l’intervento potrebbe essere sospeso e riprogrammato in un’altra data.