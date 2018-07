Lavori a Palazzo D'Accursio: riemerge un'antica volta decorata

Un vero regalo riemerso durante i lavori in corso al piano terra di Palazzo d'Accursio: dietro a un controsoffitto è riemersa un'antica volta decorata a grottesche, risalente agli inizi del ‘900. Appare in buono stato di conservazione, non si evidenziano distacchi anche se sono presenti alcune fessurazioni di lieve entità.

Ora, fa sapere il Comune, la volta verrà ora pulita e stuccata nelle crepe di maggior entità con impasto a base di calce e pigmenti naturali: "Nelle grandi lacune è prevista una reintegrazione pittorica al fine di restituire leggibilità decorativa dell'insieme, con intervento conservativo a neutro che si colleghi in modo armonico ai diversi campi di colore.

Verranno eseguite delle campionature per ogni fase di intervento da sottoporre al parere del funzionario della Soprintendenza nominato".



I lavori fanno parte dell’investimento da 1,6 milioni di euro nel cuore della città: via Rizzoli, piazza Re Enzo e via Ugo Bassi: il cinema Modernissimo, l'ex Galleria d'Accursio (sottopassaggio Rizzoli), Palazzo Re Enzo, Sala Borsa, Palazzo d'Accursio.





