Lavori in san Donato e Piazza Cavour: bus deviati

Per gli interventi di ripristino del manto stradale, da lunedì 27 agosto sono previste le deviazioni delle linee bus in via San Donato e in piazza Cavour.

Deviazioni delle linee 20, 21 serale, 35, 88 e 93 per la temporanea istituzione di un senso unico in via San Donato.

1) Dalle ore 9 di lunedì 27 fino a venerdì 31 agosto, sul tratto di via San Donato compreso tra le vie Andreini e Kharkov sarà istituito un senso unico di marcia con direzione periferia.

I bus delle linee interessate effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

- Linea 20

direzione centro: … via Salgari - via San Donato (Rotonda Visconti) - v.le Europa - via Michelino - via Ferravilla - via San Donato …

fermate soppresse: “Cadriano bivio”, “San Donnino” e “Sirenella”

fermate provvisorie: “Virgolone” cod.3501 – “Ferravilla” cod.3355

direzione Pilastro: regolare

- Linea 21 serale:

direzione Filanda: … via San Donato - v.le Europa - via Michelino - via Ferravilla - via Andreini …

fermate soppresse: “Virgolone”, “Cadriano bivio”, “San Donnino” e “Sirenella”.

fermate provvisorie: “Ferravilla” cod.3355

direzione San Sisto: regolare.

- Linea 35

direzione Stazione Centrale-Ospedale Maggiore: … via Pirandello - via San Donato (Rotonda Visconti) - v.le Europa - v.le della Fiera…

fermate soppresse: “Cadriano bivio”, “San Donnino”, “Sirenella” e “Ferravilla”

fermate provvisorie: “Virgolone” cod.3501

direzione Pilastro: regolare

- Linea 88

direzione Mille: … via Cadriano - v.le Europa - via Michelino - via Ferravilla - via San Donato …

fermate soppresse: “San Donnino” – “Cadriano Europa” – “Cadriano bivio”

fermate provvisorie: “Ferravilla” cod.3355 - via Cadriano 30m prima dell’intersezione con viale Europa

direzione Granarolo: regolare

- Linea 93

direzione P.zza Martiri: … via San Donato - v.le Europa - via Michelino - via Ferravilla - via San Donato …

fermate soppresse: “Virgolone”, “Cadriano bivio” e “San Donnino”.

fermate provvisorie: “Ferravilla” cod.3355

direzione Granarolo-Mondonuovo: regolare.

2) Deviazioni delle linee 16, 29S, 30, 39, 51, 52, 90, 96, della navetta A e delle linee 11 e 13 nei Tdays per la temporanea chiusura della carreggiata ovest di piazza Cavour

3) Dalle ore 8.00 di lunedì 27 agosto al giorno sabato 8 settembre, la carreggiata ovest di piazza Cavour sarà vietata al transito veicolare. I bus effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

- Linea 11 (TDAYS)

direzione Corelli/Ponticella: … via Urbana - via Marsili - via Garibaldi - via Farini …

Fermata soppressa: Farini - Fermate provvisorie: via Marsili 19, Cavour 2

direzione Bertalia/rot. Giardini: regolare