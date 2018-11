Lavori al ponte sul Reno, scatta chiusura: bus e traffico deviati per 3 giorni

Dalle 17.30 di domani fino alle 6 di lunedì, il ponte sul fiume Reno sarà nuovamente chiuso alla normale circolazione per realizzare i giunti della struttura: interventi necessari a consentire la definitiva riapertura a doppio senso di marcia. La chiusura sarà totale e senza deroghe. Le corse degli autobus subiranno delle deviazioni, e a Malalbergo capoluogo, per tutte le corse, la fermata provvisoria sarà in Via Riolo, a 20 metri dall'incrocio con la statale.

Linee 354 e 356 : dalle ore 17:30 di venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 6:00 di lunedì 22 ottobre 2018 i bus delle linee interessate dovranno effettuare la seguente deviazione di percorso

- direzione Bologna: via Nazionale Porrettana SS64, via Gallo via Pio SP25 fino a Poggio Renatico e poi fino al confine con la Provincia di Bologna (fiume Reno) SP4 Galliera (fino a San Vincenzo) SP12 via Valle SP 12 via Cà Bianca SP12 via Riolo via Nazionale Porrettana SS64

- direzione Ferrara: via Nazionale Porrettana SS64 SP12 via Riolo SP12 via Cà Bianca SP12 via Valle SP4 Galliera fino al confine con la Provincia di Ferrara (fiume Reno) SP25 fino a Poggio Renatico e oltre in direzione di Gallo, via Pio via Gallo via Nazionale Porrettana SS64 …

Fermate soppresse: Malalbergo, Malalbergo Rosselli e Distilleria, in ambo i sensi di marcia (con le eccezioni sotto indicate). Fermata provvisoria: SP12 via Riolo, in entrambi i sensi di marcia, a 20 metri dall’intersezione con la SS64

Venerdì 9 novembre

- la corsa di linea 356 in partenza da Bologna alle 17.50, termina regolarmente a Malalbergo, senza effettuare la deviazione sopra indicata

Sabato 10 novembre

- la corsa di linea 356 in partenza alle ore 6.52 da Altedo viene anticipata di 15’ (partenza da Altedo ore 6.37); il bus effettua la deviazione

- la corsa di linea 356 in partenza alle ore 6.53 da Altedo viene anticipata di 15’ (partenza da Altedo ore 6.38); il bus effettua la deviazione

- la corsa di linea 356 in partenza alle ore 7.01 da Malalbergo viene anticipata di 15’ (partenza da Malalbergo ore 6.46); il bus effettua la deviazione, e parte dalla prima fermata lungo il percorso deviato (fermata provvisoria di via Riolo SP12) ⋅

- la corsa di linea 356 in partenza da Gallo Ferrarese alle ore 6.47, viene anticipata di 15’ (partenza da Gallo ore 6.32); il bus effettua la deviazione ⋅ la corsa di linea 356 in partenza da Malalbergo alle ore 6.38, parte regolarmente da Malalbergo senza effettuare la deviazione sopra indicata ⋅

- la corsa di linea 354 in partenza da Gallo Ferrarese alle ore 7.15, viene anticipata di 15’ (partenza da Gallo ore 7.00); il bus effettua la deviazione

Domenica 11 novembre

- la corsa di linea 356 in partenza da Malalbergo alle ore 6.25, parte regolarmente da Malalbergo senza effettuare la deviazione sopra indicata lunedì 22 ottobre

- la corsa di linea 356 in partenza da Ferrara alle ore 5.05 non effettua la deviazione; in caso di ponte ancora chiuso, attende la sua riapertura rimanendo sulla SS64