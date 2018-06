Traffico, lavori sulla strada statale 64 ‘Porrettana’: cambia la viabilità

Sensi unici alternati in tratti saltuari tra Sasso Marconi e Marzabotto. Da domenica 10 giugno sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ saranno istituiti sensi unici alternati in alcuni tratti all’interno dei territori comunali di Sasso Marconi e Marzabotto, in provincia di Bologna.

Nel dettaglio, fino al 28 giugno (fascia oraria 7,30/18,30, esclusi i giorni festivi), le limitazioni saranno istituite in tratti saltuari compresi tra il 61,200 e al km 75,550. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di disgaggio e rispristino delle reti metalliche di protezione a bordo strada.

