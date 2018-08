Lavarosi sulle nostre strade: cantieri al via e limitazioni al traffico

Per lavori sulle strade statali 3 bis ‘Tiberina’ (E-45), 9 ‘Via Emilia’ e 64 Var ‘Variante di Sasso Marconi’ e sul Raccordo di Casalecchio sul Reno, dal 1° agosto saranno attive alcune limitazioni alla circolazione, nelle province di Bologna, Modena e Forlì-Cesena.

Sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (Itinerario E-45), per interventi di manutenzione, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso della carreggiata in direzione Roma, dal km 203,350 al km 207,650. Il provvedimento sarà in vigore fino al 28 settembre, escluso il periodo compreso tra sabato 11 e domenica 26 agosto.

Per consentire gli interventi di manutenzione del piano viabile sulla Tangenziale di Modena e diramazione per Sassuolo, lo svincolo n. 14 (km 4,600) sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Reggio Emilia/Sassuolo. I lavori si svolgono in orario notturno al fine di contenere i disagi al traffico, dalle 21:00 di mercoledì 1° agosto e fino alle 6:00 del giorno successivo.

Per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, sulla strada statale 64 Var ‘Variante di Sasso Marconi’ sarà istituito il senso unico alternato nel comune di Sasso Marconi, tra il km 1,100 al km 2,000. La fine degli interventi è prevista per sabato 11 agosto.

Per la stessa tipologia di interventi sulla tratta 436 NSA ‘Raccordo di Casalecchio sul Reno’, nel territorio comunale di Casalecchio su Reno, tra il km 0,100 e il km 0,900, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso in entrambi i sensi di marcia per una lunghezza non superiore ai 300 metri. Il provvedimento sarà in vigore fino a sabato 11 agosto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".