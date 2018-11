Ripoli, riqualificazione al via. Sindaco: "Qui vale la pena investire"

La riqualificazione e valorizzazione di Ripoli è al centro dell’attenzione della giunta comunale di San Benedetto Val di Sambro. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati approvati quattro progetti che puntano al miglioramento della piazza e del parcheggio lungo via Vittime Rapido 904, della piazza in via Cà di Sotto, di via Santa Maria Maddalena, più la sistemazione dei sentieri di collegamento interni alla frazione, e tra la frazione e la stazione dei treni. Un pacchetto di interventi che prevede un investimento di 925mila euro, e ora, approvato il tutto, partirà la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori: l'obiettivo, infatti, è quello di avviarli entro primavera.



“Quello raggiunto è un grande risultato per il rilancio di Ripoli – spiega a BolognaToday il sindaco Alessandro Santoni - un segno positivo e un rinnovato inizio che mi auguro possa rispondere alle aspettative di tutti i cittadini della frazione. Speriamo si possa ricominciare a parlare di Ripoli in termini positivi, ossia di un posto dove vale la pena investire sia per le peculiarità paesaggistiche, sia per la vicinanza e comodità alle principali vie di comunicazione, quali l'autostrada e la stazione ferroviaria lungo la linea direttissima Bologna-Firenze”.