Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in corso, ecco dove

Lavori in corso

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è ancora interessata da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.



Via delle Tovaglie, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 16, resta il possibile divieto di transito veicolare per attività del cantiere edile della Ex Maternità, fino 18 giugno 2020.



Via Bovi Campeggi, all'intersezione con viale Pietramellara restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per senso di marcia per lavori di creazione di una nuova rotatoria. Termine previsto 31 marzo.



Via la Bastia è ancora chiusa per la proroga al 26 febbraio dei lavori di costruzione della variante stradale della provinciale 65.



Via Stazione Roveri, modifiche della viabilità per la realizzazione delle opere di accessibilità alla fermata del SFM Stazione Roveri e di un deposito per il parcheggio delle biciclette. Previsti restringimenti della carreggiata ed eventuale istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o a vista, in base alle fasi di lavoro, che potranno interessare anche via della Centralinista e via della Libera professione. Termine lavori previsto 3 aprile 2020.



Via Indipendenza, proseguono gli interventi localizzati di ripristino della pavimentazione lapidea con restringimenti di carreggiata.



Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di rilevata necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 20 dicembre 2020.



Via San Felice, nel tratto tra via Riva di Reno e piazza di Porta San Felice, è interessata fino al 14 febbraio da un restringimento di carreggiata con mantenimento di una corsia di marcia in entrambe le direzioni e divieto di sosta lato civici pari (nel tratto segnalato) per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria della rete gas di Inrete Distribuzione Energia.



Via Corticella, in corrispondenza del sottopasso di Autostrada e Tangenziale, dal giorno 1 febbraio, avrà un restringimento della carreggiata stradale per lavori di manutenzione straordinaria delle spalle e delle travi del sottovia da parte della società Autostrade per l'Italia spa. Il cantiere interesserà sia la direzione periferia che la direzione centro e sono previste varie fasi di lavoro in modo da garantire sempre almeno una corsia per senso di marcia. Termine previsto dei lavori per l'8 marzo.



Piazza XX Settembre, proseguono i ripristini localizzati della pavimentazione lapidea nell'ultimo tratto di via Indipendenza verso la piazza, con restringimenti puntuali della carreggiata.

Lavori in fase di attivazione



Via Casteldebole, dal 10 febbraio, sarà interessata da lavori di manutenzione straordinaria della Società Autostrade relativi alla riqualifica delle barriere di sicurezza sul cavalcavia, con restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di una corsia per il transito veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o da movieri. Termine previsto 13 maggio 2020.



Via Marsala sarà chiusa al transito da vicolo Facchini a via Zamboni, il 16 febbraio, per lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Malvezzi, con entrata ed uscita dei veicoli, compatibilmente con le esigenze del cantiere, dal lato di via Mentana.



Via Riva di Reno, sarà interessata dalla sistemazione a tratti della porzione pavimentata con cubetti di porfido. I lavori inizieranno lunedì 10 e termineranno venerdì 15 febbraio, comportando restringimenti di carreggiata.



Via della Trappola, per la pulizia dei fossi di guardia sull'intera via, subirà restringimenti di carreggiata a tratti dal 10 al 12 febbraio.



Via di Roncrio, per la pulizia dei fossi di guardia sull'intera via, subirà restringimenti di carreggiata a tratti dal 12 al 14 febbraio.