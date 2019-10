Lavori sulle strade provinciali: limitazioni nei comuni della Pianura

Lungo varie tratte di strade provinciali nei comuni della Pianura, per lavori di pavimentazione, dalle ore 08.30 alle ore 17 da lunedì 28 ottobre fino al termine dei lavori, è stato fissato il limite di velocità a 30 km/h e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri:

- dal km 11+000 al km 33+700 della SP 5 "S. Donato", nei comuni di Minerbio, Baricella e Molinella;

- dal km 21+200 al km 22+400 della SP 6 "Zenzalino", nel comune di Molinella;

- dal km 12+500 al km 14+800 della SP 12 "Basso Reno", nel comune di Galliera;

- dal km 3+500 al km 4+200 della SP 18 "Padullese", nel comune di Calderara di Reno;

- dal km 0+000 al km 2+700 della SP 20 "S. Pietro in Casale – SS 64", nel comune di S. Pietro in Casale;

- dal km 0+500 al km 1+000 della SP 31 "Colunga", nel comune di San Lazzaro di Savena;

- dal km 3+700 al km 4+400 ed dal km 10+050 al km 10+115 della SP 44 "Bassa Bolognese", nel comune di Bentivoglio e Minerbio;

- dal km 0+700 al km 4+000 della SP 47 "Baricella – Altedo", nei comuni di Baricella e Malalbergo,

- dal km 15+550 al km 15+750 e dal km 29+950 al km 30+050 della SP 26 "Valle del Lavino" nel comune di Monte San Pietro;

- dal km 0+430 al km 0+550 della SP 75 "Montemaggiore", in Comune di Monte San Pietro;

- dal km 2+250 al km 2+350 e dal km 4+750 al km 4+850 della SP 76 "Stiore" nel comune di Valsamoggia (Monteveglio);