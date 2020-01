Lavori tangenziale e autostrade: le entrate e i tratti chiusi dal 30 gennaio

Nei prossimi giorni, sono previste chiusure di entrate e tratte su tangenziale e autostrade del nodo:

- Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 gennaio, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna, in direzione San Lazzaro di Savena. In alternativa si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia e Viale Togliatti, con rientro sulla Tangenziale, allo svincolo 2 "Borgo Panigale", verso San Lazzaro.

PIAN DEL VOGLIO-FIRENZE - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Napoli)

- Sulla complanare Bologna chiuso al traffico Bivio Complanare Bologna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/01/2020 al giorno 01/02/2020 provenendo da Autostrada Bologna Padova verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna Padova: Svincolo 6 Castelmaggiore su Tangenziale Bologna.

Autostrada A1

- Tratto chiuso tra Pian Del Voglio e Aglio KM 255 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 31/01/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico. Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 8:00 alle 20:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e località Aglio, in direzione di Firenze. Sarà contestualmente chiusa l'entrata della stazione di Pian del Voglio verso Firenze e chiusa anche la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Dalle 7:00 alle 20:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiusa l'area di servizio Roncobilaccio ovest, situata all'interno del suddetto tratto. Chi è diretto verso Firenze, potrà percorrere la A1 Direttissima. Per gli spostamenti locali diretti verso Pian del Voglio e Roncobilaccio, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima e uscire alla stazione autostradale di Badia.

- In direzione Napoli tratto chiuso tra Rioveggio e Pian Del Voglio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 04/02/2020 per lavori Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

L'area di servizio Roncobilaccio est è chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno 05/02/2020 al giorno 05/02/2020 per lavori.

Autostrada A13

- Altedo, entrata chiusa (Km 20.5 - direzione: Bologna). Altedo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 01/02/2020 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Interporto. Roma, 29 gennaio 2020 - Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di ordinaria manutenzione al cavalcavia di svincolo, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 31 gennaio alle 6:00 di sabato 1 febbraio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Altedo, verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto o di Ferrara sud.

- Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna), per lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dall'uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro.

Autostrada A14

Chiuso al traffico Bivio A14/A13 Bologna-Padova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 05/02/2020 provenendo da Autostrada Milano-Napoli verso Padova per lavori. Entrata consigliata verso Padova: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.