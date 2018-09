Lavoro in Tangenziale: chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto

Lavori di manutenzione sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna.

Saranno effettuate le seguenti chiusure:

1) Sul Ramo Verde

-dalle ore 22:00 di lunedì 24 alle ore 06:00 di martedì 25 settembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo per la SS9 Via Emilia;

-dalle ore 22:0 di martedì 25 alle ore 06:00 di mercoledì 26 settembre, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, verso la stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo per la SS9 Via Emilia.

2) Sulla Tangenziale di Bologna

dalle ore 22:00 di mercoledì 26 alle ore 06:00 di giovedì 27 settembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo n. 3 SP568 Persicetana-Via Emilia, per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo n. 2 Borgo Panigale.