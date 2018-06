Cantieri: al via i lavori della ciclabile su via Carracci, cambia la viabilità

Partiranno il 26 giugno i lavori di realizzazione dell'ultimo tratto di pista ciclabile su via Carracci, da via Zanardi al civico 69. Si tratta di lavori per fasi fino al 30 settembre con restringimenti e divieto di sosta nel tratto compreso tra via Zanardi fino al civico 69.

Il progetto prevede una pista monodirezionale su strada per ogni senso di marcia, con il mantenimento ove possibile della sosta.

Il cantiere procederà per fasi: il primo tratto oggetto di intervento è quello tra l'ingresso di Villa Angeletti e via Zanardi (circa 200 metri). Nel tratto di via Carracci interessato dai lavori, sarà chiuso il marciapiede sul lato del Parco e sono previsti restringimenti di carreggiata. Contestualmente saranno realizzati anche interventi di riqualificazione stradale. I lavori termineranno il 30 settembre.