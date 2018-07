Lavori in strada: via Farini a senso unico, tutti i cantieri della prossima settimana

Con l'avvento dell'estate aumentano i cantieri per la manutezione delle strade. Per la prossima settimana sono previsti lavori tra gli altri, in via Farini, via San Felice, via Coltelli, via Don Sturzo. Ecco nel dettaglio l'elenco dei lavori.

Via Farini sarà a senso unico di circolazione dal 3 al 6 luglio, tra piazza Cavour e piazza Galvani, in direzione piazza Galvani, per un intervento di messa in sicurezza della facciata dell'edificio Banca d'Italia all'angolo con piazza Cavour.

Via Portanova sarà chiusa all'intersezione con via Cesare Battisti, per la posa di un nuovo pozzetto ad uso telecomunicazioni i giorni 3 e 4 luglio, dalle ore 9.30 alle 16.30, con sospensione del telecontrollo per l'accesso a piazza Roosevelt da via Ugo Bassi angolo via Giacomo Venezian.

Via dei Coltellini sarà chiusa all'intersezione con via San Felice, per la posa di una nuova condotta di telecomunicazione, i giorni 4 e 5 luglio 2018, dalle ore 9.30 alle 16.30.

Via de' Coltelli sarà chiusa dal 2 al 7 luglio, dalle 8 alle 17.30, per lavori di manutenzione delle grondaie.

Su via San Felice, dal 2 luglio al 4 agosto, lavori di ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido nel tratto tra piazza di Porta San Felice a via Riva di Reno, con verifica della funzionalità della raccolta acque meteoriche.

Via Maserati sarà interessata dai lavori di realizzazione di un nuovo tratto di fognatura per la raccolta delle acque meteoriche, dal civico 20 all'incrocio con via Stalingrado, sul lato dei civici pari. I lavori inizieranno lunedì 2 luglio e termineranno il 13 luglio con restringimenti di carreggiata.

Via Cerodolo sarà oggetto di lavori di ripristino delle caditoie di raccolta delle acque a bordo strada, nel tratto tra via del Ceramista e la rotonda Sante Mingazzi, dal 2 al 4 luglio, con restringimento di carreggiata. Dal 5 al 10 luglio, sempre sullo stesso tratto di via Cerodolo, sarà istituito il senso unica di marcia in direzione via del Ceramista, per il rifacimento della pavimentazione stradale previa fresatura.

Via Vito da Volterra sarà chiusa dal 2 al 6 luglio, sempre per lavori di fresatura e asfaltatura.

Chiusa anche via Bellinzona, nel tratto tra via Valle di Preda e il civico 25, dal 2 al 4 luglio, per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Infine, via Don Sturzo, tra via Milani e via Calda subirà dei restringimenti di carreggiata corsia preferenziale direzione Bologna, per lavori di fresatura e rifacimento della pavimentazione stradale, dal 3 al 6 luglio.