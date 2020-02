Lavori in via Santo Stefano: corsia unica, fermate soppresse e deviazioni bus

Dal 18 febbraio partono i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Santo Stefano che per tutta la durata del cantiere sarà a senso unico con una corsia di marcia da via Dante a via Cartoleria in direzione centro.

I veicoli che si immettono in via Santo Stefano da via Rialto dovranno quindi svoltare obbligatoriamente a sinistra, quelli che provengono da via Guerrazzi dovranno invece svoltare obbligatoriamente a destra. I veicoli che provengono dal lato di via Borgonuovo, all’intersezione di via Santo Stefano con via Cartoleria dovranno svoltare obbligatoriamente a destra. Sulla corsia preferenziale in direzione periferia sarà in vigore il senso vietato da via Cartoleria a via Dante.

Deviazioni bus Tper

Dalle ore 9.00 di martedì 18 febbraio e fino al termine dei lavori, causa interventi di ripristino di tratti ammalorati della sede stradale, sulla via Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Guerrazzi e via Dante, sarà istituito un senso unico.

Le linee di bus Tper 11, 13, 90, 96 e la navetta T1 effettuano i percorsi di seguito indicati:

- LINEA 11 Feriale direzione Ponticella/ Rotonda Corelli:… via Rizzoli - strada Maggiore - viale Carducci - via S. Stefano - via Dante …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23/GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43

Fermata provvisoria: STRADA MAGGIORE 29 - TORLEONE - STRADA MAGGIORE 51/E - CARDUCCI - VIALE CARDUCCI 9

direzione Rotonda Giardini/Rosa Luxemburg: regolare

Durante i T-Days: direzione Ponticella/ Rotonda Corelli:… via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - viale Gozzadini - via S. Stefano - via Dante …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43

Fermata provvisoria: TRIBUNALE - PIAZZA TRIBUNALI P.L. 2 - XII GIUGNO - PORTA CASTIGLIONE - GIARDINI MARGHERITA - VIALE GOZZADINI FR 5

direzione Rotonda Giardini / Rosa Luxemburg: regolare

- LINEA 13 Feriale direzione Pavese / Rastignano:… via Rizzoli - strada Maggiore - viale Carducci - via Murri …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43

Fermata provvisoria: STRADA MAGGIORE - STRADA MAGGIORE 29 - TORLEONE - CARDUCCI

direzione Normandia: regolare

Durante i T-Days: direzione Carteria di Sesto / Pianoro Vecchio: Piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - viale Gozzadini - via Murri …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43 - BARACCANO - VIA SANTO STEFANO FR 158

Fermata provvisoria: TRIBUNALE - PIAZZA TRIBUNALI P.L. 2 - XII GIUGNO - PORTA CASTIGLIONE - GIARDINI MARGHERITA - VIALE GOZZADINI FR 5

direzione Normandia: regolare

- LINEA T1: direzione Ospedale Malpighi:… via Castiglione - via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - viale Gozzadini - via S. Stefano - via Dante …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43

Fermata provvisoria: TRIBUNALE - XII GIUGNO - PORTA CASTIGLIONE - GIARDINI MARGHERITA - VIALE GOZZADINI FR 5

direzione Rotonda Giardini / Rosa Luxemburg: regolare

- LINEA 90: direzione San Camillo / Ozzano:Piazza Cavour - via Farini - piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - viale Gozzadini - via Murri …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43 - BARACCANO - VIA SANTO STEFANO FR 158

Fermata provvisoria: TRIBUNALE - PIAZZA TRIBUNALI P.L. 2 - XII GIUGNO - PORTA CASTIGLIONE - GIARDINI MARGHERITA - VIALE GOZZADINI FR 5

direzione piazza Cavour: regolare

- LINEA 96 direzione Carteria di Sesto / Pianoro Vecchio: Piazza Cavour - via Garibaldi - viale XII Giugno - viale Gozzadini - via Murri …

Fermata soppressa: PIAZZA MINGHETTI - VIA FARINI 23 - GARGANELLI - VIA SANTO STEFANO 43 - BARACCANO - VIA SANTO STEFANO FR 158

Fermata provvisoria: TRIBUNALE - PIAZZA TRIBUNALI P.L. 2 - XII GIUGNO - PORTA CASTIGLIONE - GIARDINI MARGHERITA - VIALE GOZZADINI FR 5

direzione piazza Cavour: regolare