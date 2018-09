Accordo alla Ducati, lavoro a casa per 5 giorni al mese

Cinque giorni al mese dove non servirà andare a lavorare in azienda, ma si potrà passare il badge da casa propria. Lo prevede un accordo tra i sindacati e la Ducati. La soluzione, comunicano Fiom, Fim, e Uilm in un comunicato congiunto, coinvolgerà un numero variabile dai 60 ai 100 dipendenti ed è in sostanza una sperimentazione in vista del rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Obiettivo del test migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. La formazione e la sperimentazione partiranno nel mese di ottobre con l’obiettivo di valutare il passaggio alla fase strutturale da Gennaio 2019 all'interno del contratto integrativo attualmente in discussione.

Nei prossimi giorni saranno predisposti e gestiti da Azienda e RSU una serie di incontri informativi con i lavoratori potenzialmente interessati con l’obiettivo di svolgere specifici approfondimenti e per dare l’avvio alla raccolta delle candidature volontarie presso le aree coinvolte.