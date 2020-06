Coronavirus e crisi lavoro, Lombardo: "A rischio 20mila posti"

Si tratta di una stima "prudenziale", ma l'emergenza coronavirus potrebbe costare a Bologna 20mila posti di lavoro. "Stime prudenziali parlano di un possibile impatto in termini occupazionali di circa 20mila posti di lavoro", ammette l'assessore comunale al Marco Lombardo nel corso del question time di questa mattina.

"Vorrei che fosse chiaro che questa analisi è prudenziale perché parla di uno scenario che in qualche modo può immaginare una graduale riapertura delle attività produttive e del rilancio dell'economia, ma è chiaro che finché la filiera dell'internazionalizzazione, con turismo, export, Fiera, Aeroporto, rimarranno bloccati è difficile che si possa immaginare una riapertura dei consumi a livello globale e dall'altra parte è necessario fare un'analisi non solo quantitativa ma anche qualitativa", spiega l'assessore.

Ad ogni modo, "bisogna essere molto cauti nell'analisi degli impatti occupazionali ed economici, anche perché dobbiamo evitare che il Covid possa essere utilizzato come alibi per le imprese che in qualche modo non hanno risentito più di tanto della chiusura delle attività, ma che vogliano in qualche modo sfruttare questa situazione per delle legittime strategie aziendali", ammonisce Lombardo, citando il caso della Fiac di Pontecchio Marconi.

"Ha ragione il presidente della Camera di commercio- prosegue- quando lancia l'allarme sulla tenuta del tessuto produttivo per le piccole imprese, perché sono soprattutto le piccole, le micro imprese, ancora piu' nel dettaglio le ditte individuali quelle che rischiano di avere più difficoltà nella ripartenza e quindi quelle che hanno maggiore rischio di default. Vi ricordo che il 50% del tessuto produttivo del nostro territorio è fatto da ditte individuali e di queste il 10% ha un rischio di default", ammonisce Lombardo.

"Ecco perché a mio avviso le misure di sostegno devono essere indirizzate soprattutto per i più piccoli, perché sono quelli che hanno meno strumenti per poter sostenere la caduta del reddito e la caduta del mercato", sostiene l'assessore. "Da questo punto di vista, le azioni che può mettere in campo un'amministrazione comunale di concerto con la Regione e con il Governo, devono muoversi lungo tre assi".

Il primo è quello delle risorse: a "differenza della Germania, dove sono state messe in campo decine di miliardi per i Lander e quindi per i territori, come amministrazioni comunali stiamo parlando di misure che forse arriveranno a sette miliardi di euro, quindi sono molto poche rispetto al bisogno dei territori", lamenta Lombardo. "E' chiaro che noi chiediamo quantomeno, se non è possibile avere nuove risorse, di sbloccare quelle a disposizione", chiede. (Vor/ Dire)

