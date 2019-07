Allarme lavoro, Bulgarelli (Fiom): '2400 operai in cassaintegrazione, e quasi una crisi al giorno'

Rischiamo di essere alla vigilia di una nuova crisi". E' un allarme rosso quello lanciato dal segretario della Fiom-Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli, nel corso del presidio dei lavoratori del gruppo Samp che si e' svolto oggi in piazza Nettuno. Si contano "2.400 lavoratori metalmeccanici in Cassa integrazione e quasi ogni giorno- segnala Bulgarelli- c'è il presentarsi di una crisi nuova", che si aggiunge a quelle "ormai da anni oggetto di attenzione": come la Bredamenarini e la Demm o, piuù recentemente, la Lem, la Rcm e la Comet.

Questo "solo per guardare il settore metalmeccanico", sottolinea il segretario della Fiom, visto che per allargare il tema basterebbe pensare a Mercatone Uno e La Perla. Insomma "rischiamo di essere alla vigilia di una nuova crisi" che, per Bulgarelli, "tiene insieme tre aspetti": il rallentamento di alcuni settori anche a livello europeo (l'economia tedesca, l'industria dell'auto), le crisi di natura finanziaria e infine "la lunga coda della crisi del 2008, che porta con seè alcune crisi mai risolte".

Per questo "chiediamo un nuovo patto per attraversare la crisi, un accordo che deve riguardare Confindustria e tutte le istituzioni", è l'appello della Fiom, fissando come punto di partenza il fatto che "vanno utilizzati tutti gli ammortizzatori prima di vedere un licenziamento o una chiusura". Con una preoccupazione in più, avverte il sindacalista, "perché c'è una nuova crisi e c'è un'Italia più povera e più divisa di quella del 2008. Quindi abbiamo bisogno -lo sciopero come quello di oggi va in questa direzione- di rispondere alla divisione e all'incattivimento del Paese con la solidarietà".

L'iniziativa di oggi sulla Samp dimostra "un protagonismo di cui c'è bisogno. I lavoratori non vogliono stare ad aspettare quello che succede ma chiedono di essere ascoltati, chiedono rispetto, chiedono risposte e che si investa su di loro", dichiara Bulgarelli. Di certo, i lavoratori "sanno che nessuno in questo momento di crisi è da solo, perché la Fiom e la Cgil devono riuscire a tenere insieme le tante crisi- rimarca il segretario delle tute blu- altrimenti diventa la crisi di ciascun lavoratore, invece i problemi si affrontano tutti insieme". Ma è a livello generale che servono "responsabilità e umiltà. Serve lavorare tutti insieme- conclude Bulgarelli- come nei momenti di difficoltà questo territorio e questa regione hanno fatto". (Dire)