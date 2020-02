Lavoro 'in nero' in via Matteotti: maxi multa per un esercente

Aveva alle proprie dipendenze un lavoratore 'in nero' ma è stato scoperto dalle autorità, che hanno fatto un'ispezione nel locale. Nei guai è finito in esercente di origine straniera, che da tempo gestisce un'attività in via Matteotti.

I Carabinieri infatti, oltre che a varie irregolarità riscontate nel negozio, lo hanno denunciato per impiego di manodopera sprovvista di permesso di soggiorno abilitante al lavoro dopo aver scoperto che una persona lavorava lì senza alcun documento previsto: pesantissima la sanzione per l'esercente, che ammonta a circa 7mila euro.