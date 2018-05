Le stelle di Sant'Orsola 2018: Associazione Mozart14 e Dulcop international insieme per i bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sabato 26 maggio, a partire dalle ore 15.00 si svolgerà la nuova edizione delle Stelle di Sant'Orsola – l'iniziativa con cui il Policlinico apre le porte alla città. Come ogni anno, Associazione Mozart14 parteciperà all'evento insieme agli amici di Amaci – associazione genitori e amici chirurgia pediatrica Gozzadini – e sarà presente con uno stand al Padiglione 13 del Policlinico San'Orsola-Malpighi per presentare le proprie attività di musicoterapia nei reparti pediatrici e per far divertire i bambini con le bolle di sapone donate da Dulcop International, azienda leader nella produzione di bolle di sapone. Perchè Dulcop ha scelto Mozart14? Dulcop opera a livello internazionale, ma le sue radici sono ben salde nel territorio bolognese dove si realizza tutta la produzione. Sostenere l'Associazione Mozart14 per noi significa mettere al servizio della nostra comunità il nostro sapere, la nostra ricerca continua, il nostro impegno, la nostra passione per regalare un sorriso ai tanti bambini che l'Associazione incontra. Vogliamo dare il nostro contributo per diffondere la gioia, perché la magia delle bolle di sapone non ha fine, né confine. Associazione Mozart14 Associazione Mozart14 conduce laboratori di musicoterapia e canto corale. Con TAMINO, CHERUBINO, CORO PAPAGENO, LEPORELLO, Mozart14 entra nella vita dei degenti dei reparti pediatrici, di bambini e adolescenti con disabilità fisiche e cognitive, di detenuti e detenute, dei ragazzi reclusi nel carcere minorile. Per Claudio Abbado, ispiratore delle nostre attività, fare musica e cantare insieme è educazione all'ascolto e al rispetto reciproco, requisiti base per la convivenza civile. La musica annulla barriere e differenze. Apre a opportunità immense: ti cambia la vita. Dulcop International S.p.A. Dal 1938 produce bolle di sapone di alta qualità e oggi è leader del settore a livello europeo. I prodotti Dulcop sono certificati ipoallergenici e gluten-free, il liquido contiene componenti di origine naturale. Le bolle Dulcop sono amiche dell'ambiente: le materie prime utilizzate sono di prima qualità e completamente riciclabili, caratterizzate da una progressiva riduzione della plastica dei flaconi. La sicurezza del consumatore e il rispetto per l'ambiente sono, da sempre, la priorità dell'azienda. Link al video https://www.youtube.com/watch?v=YdjaSco6gy8