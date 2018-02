VIDEO| Collettivi contro Lega in consiglio: 'Razzisti, siete mandanti di Macerata'

Protesta in aula sull'ipotesi di apertura di un centro di espulsione (Cpr) annunciata da Merola

Caos durante la seduta del consiglio comunale a Palazzo D'accursio: non appena la consigliera della Lega Cocconcelli pronuncia la parola immigrazione, i ragazzi e le ragazze di Làbas, Tpo e del mercatino etnico della Montagnola si alzano esponendo striscioni e cartelli per contestare la proposta del sindaco Merola di aprire un Cpr a Bologna (ex-Cie, Centro permanente per il rimpatrio).

La seduta è sospesa mentre i collettivi urlano contro 'i nemici' della Lega Nord sui fatti di Macerata: 'Assasini', 'Siete i mandanti', 'Razzisti'. Così Lucia Borgonzoni, leghista, si avvicina e, faccia a faccia, discute con diversi di loro.

'Dal 4 marzo cambia tutto' , risponde Borgonzoni che infine concude: 'Vi denuncio tutti'