Regionali, Lega insiste sul tema sanità: "Pronte 300 segnalazioni"

La battaglia elettorale cominciata ieri sera durante il faccia a faccia su Raitre continua nelle aule dell'Assemblea legislativa regionale. Ed è la Lega a sfidare Stefano Bonaccini sulla sanità, invitando il governatore uscente a rispondere a 300 interrogazioni sul altrettanti presunti malfunzionamenti del servizio sanitario regionale.

"Prima di continuare a raccontare ai cittadini la 'favola' della sanità emiliano-romagnola, cenerentola del paese- afferma il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti- il governatore uscente, Stefano Bonaccini, risponda a queste 300 interrogazioni".

Marchetti questa mattina ha fatto protocollare 300 atti ispettivi, a sua firma, nei quali denuncia e chiede chiarimenti "su disservizi sanitari denunciati al Carroccio", nell'ultimo periodo, dai cittadini: sono gli stessi documenti portati ieri sera in diretta tv da Lucia Borgonzoni.

"Ci sono tante mancanze e disservizi che portano disagi ai cittadini", sostiene Marchetti. "Bonaccini e il Pd vogliono far credere che tutto funzioni perfettamente ma, invece, gli aspetti negativi sono purtroppo tanti. Parliamo delle agende chiuse, delle liste di attesa con tempi improponibili o ancora di cittadini costretti a fare anche un'ora e più di auto per fare alcune visite specialistiche.

Con Lucia ci siamo spesso confrontati su come risolvere questi disagi e crediamo che ci siano gli spazi per migliorare ancora di più il nostro servizio sanitario. Noi, come Lega- conclude il consigliere- siamo pronti a fare la nostra parte e ad impegnarci sempre di più per dare risposte concrete e soprattutto rapide a tutti i cittadini". (Bil/ Dire)