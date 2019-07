Legge omotransnegatività: oggi la discussione in Regione, attivisti in presidio

Dentro, tra gli altri, ci sono il leader del Cassero Vincenzo Branà e il presidente onorario dell'Arcigay Franco Grillini, fuori gli attivisti in presidio. E' il giorno della discussione della legge sull'omotransnegatività in Consiglio Regionale e 'Se non fosse sufficiente l'intera giornata, si andrà avanti a oltranza' ha assicurato ieri il capogruppo Pd in Regione Stefano Caliadro: "I nostri medievalisti della destra si portino scarpe comode, perchè andremo avanti all'infinito finchè la legge non sarà approvata".

"Quante belle parole in assemblea legislativa dal M5S. Poi però a Roma si sta a braccetto con Salvini e si promuove il delirio del senatore Pillon. Ma quindi? Da che parte state?" ha scritto Branà su Facebook facendo riferimento al disegno di legge oggi in Senato, in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità , discussione rinviata a data da destinarsi.