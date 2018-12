Nel mondo dei Lego su via Indipendenza | VIDEO

È finita l’attesa per piccoli e grandi appassionati dei mattoncini LEGO®: il punto vendita di via Indipendenza è ufficialmente aperto. 175mq in cui perdersi tra mattoncini Lego tradizionali e nuovi prodotti digitali.

In vetrina, poi, in omaggio alla città felsinea, le due torri versione Lego.

Costruite nel 2015 da Edoardo Gargano, sono state progettate con il software LEGO Digital Designer e poi costruite con 3.800 mattoncini.