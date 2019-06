Lepore: 'Sotto le stelle del Cinema è anche dei ragazzi del Cinema America"

"Questa sera inauguriamo la rassegna Sotto le stelle del Cinema che da 20 anni richiama migliaia di persone ogni sera in Piazza Maggiore a Bologna. Per l'occasione ho deciso di indossare la maglia del Cinema America di Roma in segno di solidarietà a quattro ragazzi selvaggiamente aggrediti a Trastevere pochi giorni fa".

Lo scrive in una nota l'assessore alla cultura Matteo Lepore che questa sera salirà sul palco per salutare il pubblico, ringraziare i lavoratori della Cineteca di Bologna e i tanti volontari.

L'assessore fa riferimento all'aggressione a 4 ragazzi da parte di una decina di individui di circa trent’anni all’urlo di “Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua”. I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni.

"Da Bologna prendiamo posizione contro ogni forma di violenza, contro chi imbratta la cultura, contro chi usa la violenza. Le piazze di Bologna e di Roma non si fermeranno - sottoliena - Lo gridiamo forte, rimarranno piazze libere, democratiche e antifasciste che vi piaccia o no! La cultura è un antidoto all’ignoranza e alla paura, per questo disturba. Piazza Maggiore sotto le stelle del Cinema è anche de I ragazzi del Cinema America!"

"Indossavano la loro maglia amaranto, quella di chi organizza dal basso e da alcuni anni il cinema all'aperto nelle piazze romane con grande successo - continua Lepore - un movimento spontaneo che ha scelto di impegnarsi per l'amore del cinema e una dimensione popolare e gratuita della cultura. Sono stati fermati da un branco che li apostrofati e minacciati, poi picchiati in quanto antifascisti".

Cos'è il Cinema America

Nel 2012 un gruppo di amici si è opposto ed ha salvato dalla demolizione il Cinema America di Trastevere. E' nata così l’associazione “Piccolo Cinema America”, che oggi organizza arene estive gratuite. Da San Cosimato fino a Ostia nasce così “Il Cinema in Piazza”.