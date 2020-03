Coronavirus, a lezione di yoga online: "L'energia passa anche attraverso lo schermo" | VIDEO

Da quando è cominciata la quarantena, Alice Guastadini ha spostato le sue lezioni di yoga in diretta, su Zoom, ogni mattina alle 11:30. La piattaforma è gratuita e per accedere basta inserire la password impostata dall'insegnante. Ogni lezione dura 40 minuti, spiega Alice, che cerca di condensare tutto nella metà del tempo che di solito ha a disposizione. Adesso insegna Hatha Yoga al Centro croce di Casalecchio, ma non perde mai perdere di vista il Centro Yoga San Donato, dove ha fatto formazione.

Tappetino e abbigliamento (comodo) sono gli stessi, il corso è per principianti ed è aperto a tutti: chiunque può seguirlo. "A me piace il clima che si è formato nel gruppo – racconta Alice – ci sono alcune regole base di convivenza, come spegnere il microfono a inizio lezione per non disturbare gli altri, ci salutiamo, c'è un bel calore umano che passa anche attraverso questo mezzo tecnologico. È chiaro – prosegue – tutti speriamo di ritornare presto a sentire di nuovo il rumore e il suono del respiro dei nostri alunni e, soprattutto, sentire l'energia dal vivo, nella stessa stanza. Lo yoga – spiega Alice – non è legato soltanto al corpo: c'è qualcosa di più, l'anima, è una cosa che si sente davvero quando crei una comunità dal vivo".

Con sé, Alice ogni mattina ha un armonium, uno strumento simile ad una fisarmonica che suona a fine lezione, durante il rilassamento, con l'ascolto di un mantra. "Cerco sempre di concludere così perché il suono è lo strumento di trasformazione più importante per lo yoga", ci dice. "Se quando torneremo alla normalità tornerò a viaggiare in India? – risponde – forse sì, ma adesso concentriamoci su questa occasione globale che abbiamo per ascoltarci e sentire quello che succede dentro di noi, quello che accadrà dopo si vedrà".