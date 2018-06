'Licenziamenti illegittimi', la protesta del sindacato lavoratori Sda

Nuova mobilitazione del sindacato generale di base (Sgb) contro i licenziamenti "illeggitimi e pretestuosi dei lavoratori iscritti al sindacato" che lavorano alla sede Sda di Sala Bolognese. Di fronte agli uffici postali di piazza Liber Paradisus, a Bologna, è stato organizzato un sit-in anche per lanciare l'allarme su "un piano industriale che prevede, per gli inizi del 2019, la chiusura del magazzino di Sala Bolognese, per aprirne uno, altamente automatizzato, in stile Amazon, all'Interporto".

Per il sindacato "i licenziamenti politici" sono soltanto un pretesto poiché, secondo i rappresentanti del comitato, "con questo atto Sda vuole avere mani libere per una ristrutturazione del magazzino che comporterà l'espulsione dal ciclo produttivo di decine e decine di lavoratori". Sgb riferisce in una nota che molti clienti di Poste oggi hanno firmato la petizione di protesta per il reintegro dei due lavoratori lasciati a casa. "La campagna di solidarietà- fa sapere ancora il sindacato- andrà avanti anche nelle prossime settimane" e nel frattempo "la cooperativa che gestisce l'appalto Sda- la società Dedalog- è stata chiamata a rispondere in Tribunale del licenziamento dei nostri delegati". (Saf/ Dire)