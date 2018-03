Il 21 marzo è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

L'iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome.

Dal 1996 un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. 'Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai'.