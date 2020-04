La Liberazione nella Città Metropolitana di Bologna | VIDEO

Il video è prodotto dalla Città metropolitana con le immagini della Liberazione di Bologna e di alcuni comuni del territorio. Realizzato con i contributi dell’Istituto storico Parri, dei curatori del portale Storia e memoria di Bologna e del Comune di Bologna. Colonna sonora “Bella ciao” eseguita dal gruppo bolognese Mulini a Vento con Eugenio Finardi il 25 aprile 2016 a Monte Sole.

Gli eventi per il 75esimo anniversario della Liberazione

Le celebrazioni quest'anno cambiano veste e si trasferiscono sui social: le deposizioni di corone si terranno comunque, ma non saranno aperte al pubblico, per rispettare le norme di sicurezza. La maggior parte dei Comuni (tra cui Crevalcore, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto) trasmetterà la cerimonia in diretta sulla propria pagina Facebook.

Anche il tradizionale appuntamento a Monte Sole si sposta sul web: dalle 11.15 sulle pagine Facebook della Scuola di Pace di Monte Sole e del 25 aprile a Monte Sole sarà possibile seguire le celebrazioni.

Sabato 25 aprile le celebrazioni solenni iniziano alle 10 in piazza Nettuno a Bologna con la deposizione della corona al Sacrario dei Caduti Partigiani.

La commemorazione verrà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook del Comune di Bologna. Interverranno Virginio Merola, sindaco di Bologna, Anna Cocchi, presidente dell’Anpi di Bologna, Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia-Romagna. Al termine della celebrazione, Paolo Fresu intonerà "Bella ciao" con la sua tromba.

Il Comune di Baricella sabato inaugurerà la targa dedicata a Sandro Pertini nell'omonima Piazza, per condividere con i cittadini questo momento sarà realizzato e diffuso un video.

L'Amministrazione comunale di Bentivoglio ha invitato bambini e ragazzi a realizzare un disegno, un pensiero o un lavoretto per celebrare il tema della Liberazione. Il materiale ricevuto sarà raccolto in un album e pubblicato sulla pagina Facebook del Comune nella giornata del 25 aprile. Anche gli adulti possono partecipare inviando una frase, una foto che ricordi l’importanza della ricorrenza (entro la mattina del 24 aprile a segreteria@comune.bentivoglio.bo.it indicando nome e cognome). Mercoledì 22, giorno della liberazione di Bentivoglio, la pagina facebook dell'amministrazione ospiterà il video del discorso del sindaco e del presidente dell'ANPI di Bentivoglio.

Diversi gli eventi organizzati a Calderara di Reno: da oggi al 24 aprile sulle pagine Facebook e Instagram saranno pubblicate le letture, realizzate da alcuni membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e del Consiglio Comunale, dedicate alle vite di partigiani e partigiane, al "Discorso agli studenti di Piero Calamandrei", alla poesia “Avevo due paure” di Giuseppe Calzani. Tutti i video saranno pubblicati anche sul sito del Comune.

Il Comune di Casalecchio, in collaborazione con Casalecchio delle Culture, ANPI Casalecchio e le associazioni del Tavolo della Memoria, celebrerà l'anniversario raccogliendo brevi video di cittadini e associazioni che hanno risposto alla domanda “Che cos’è per te il 25 Aprile?”. I video, insieme ad altri contributi, verranno pubblicati sabato alle 16 sulla pagina Facebook del Comune.

l Servizio Biblioteche Comunali e la Libreria Atlantide di Castel San Pietro Terme pubblicano nella loro pagina, su www.cspietro.it e nella pagina facebook del Comune, proposte di lettura a tema che comprendono: 13 ebook, 6 libri digitali, 4 audiolibri, due racconti audio, una proposta di e-learning, 6 video. Inoltre, la mattina del 25 aprile nella pagina Facebook del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro sarà pubblicato un video con brani musicali, che solitamente caratterizzano il corteo che si tiene in occasione della Liberazione.

Nel pomeriggio, invece, nella pagina Facebook dell’associazione Uroboro, sarà pubblicato il video realizzato dalla stessa Uroboro insieme ad Anpi, in sostituzione della manifestazione “Liberamusica” che quest’anno avrebbe compiuto 15 anni. Si tratterà di un montaggio di video musicali a cura di alcuni artisti che si sono esibiti nelle precedenti edizioni alternati a letture a tema sulla Liberazione. I link a questi video saranno pubblicati anche nel sito e pagina facebook del Comune.

Il Comune di Castenaso pubblicherà sul sito un video commemorativo realizzato da Anpi Castenaso insieme ai ragazzi delle scuola secondaria di I grado 'Gozzadini' di Castenaso.

A Granarolo dell'Emilia dal 21 al 25 aprile video, musicali e poesie sulla Resistenza saranno pubblicati sulla pagina Facebook "Città di Granarolo dell'Emilia".

A Imola, a partire dalla sera del 24 aprile e fino al 2 giugno prossimo, al calare del sole la parte della facciata del Municipio posta sopra l’ingresso di piazza Matteotti sarà illuminata con il tricolore.

A Medicina alle 11 di sabato 25 verranno trasmessi l'Inno di Mameli e Bella Ciao dai megafoni di Piazza Garibaldi e via Libertà. L'Amministrazione comunale, inoltre, ha chiesto ai cittadini di appendere un tricolore alle proprie finestre e di inviare una o più foto al Comune.

A Minerbio, dalla serata del 24 aprile, le luci del tricolore illumineranno la Scuola Primaria Achille Casanova della frazione di Cà de' Fabbri. Sui social il Comune invita la cittadinanza ad appendere alle finestre le bandiere tricolore e a scattarsi un ritratto da mandare all'Amministrazione. L'obiettivo è realizzare, anche se distanti, un album fotografico collettivo del 25 Aprile.

Anche Molinella ha in programma un evento che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune.

A Pianoro il Comune e l’Anpi, hanno deciso di onorare la Memoria dei Martiri caduti per la Libertà devolvendo l'importo della mancata deposizione delle corone alla “Raccolta fondi emergenza coronavirus”, sul conto corrente intestato al Comune di Pianoro.

Pieve di Cento ha pubblicato sul sito una bibliografia dedicata alla Liberazione mentre l'Unione Reno Galliera ha preparato un "happening Liberazione": dalle 15.30 sull'ideale palco del teatro digitale si avvicenderanno l'attrice, Rossella Dassu, la storica, Cinzia Venturoli, e gli otto sindaci dei Comuni dell'Unione, che racconteranno storie e aiuteranno a comporre un album di memorie. L'appuntamento è sulla pagina facebook e sul suo canale YouTube dell'Unione. I dettagli e il video “La resistenza in pianura” sono sul sito dell'Unione

Diverse le iniziative organizzate a San Lazzaro di Savena: oggi Mediateca Cineclub propone il film di Paolo e Vittorio Taviani “Una questione privata” (2017), tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio. Venerdì 24 aprile invece, la rassegna di reading “Verso sera” con Giulia Franzaresi e musiche di Alberto Capelli, sarà dedicata all’opera “Il partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio, alle 19 sul canale YouTube della Mediateca. Sabato 25 aprile allievi, spettatori, insegnanti, amici dell’ITC Teatro leggeranno testi e poesie sulla Resistenza, non solo italiana. Queste letture partecipate saranno pubblicate come playlist sul canale YouTube dell’ITC Teatro-Compagnia Teatro dell’Argine.

Sasso Marconi pubblicherà sul sito del Comune i messaggi (foto, video, canzoni ecc.) inviati in questi giorni da cittadini, studenti e associazioni per raccontare il proprio "essere comunità".

Valsamoggia dal 25 aprile al 1° maggio pubblicherà sulla pagina Facebook materiale d'archivio e pillole video, tra cui il cortometraggio di Luca Pedretti e Gianluca Nanni "C'è la guerra sulle stelle?" e “La neve cade dai monti” di Tomax Teatro, che ricorda, tra gli altri, il partigiano bazzanese Mario Anderlini. Saranno pubblicati anche contributi realizzati dagli studenti delle scuole del territorio e letture, sempre su Facebook, a cura della compagnia Teatro delle Temperie.

Zola Predosa propone un ricco programma di appuntamenti (dalle 9 alle 21) attraverso la sua pagina Facebook e il sito istituzionale, con la diffusione di materiali storici inediti e contributi video provenienti da ospiti esterni e associazioni del territorio. Alle 15 anche Zola aderirà all'evento di ANPI nazionale Bella Ciao in ogni casa, invitando la cittadinanza ad esporre il tricolore e a cantare Bella Ciao da finestre e balconi.