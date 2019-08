Libri acquistati online: Bologna è quarta nella classifica Amazon

Bologna quarta in classifica per libri acquistati (cartacei e online) secondo la classifica Amazon che ha analizzato i dati dell'ultimo anno nei centri con più di 90.000 abitanti

La medaglia d'oro va a Milano, seguono Padova, Pisa, Bologna e Roma. Torino, perde il secondo posto e diventa sesta.

Le ultime dieci posizioni sono occupate da città del sud.

Milano è sempre in testa per gli acquisti in formato digitale, seguita da Padova e Cagliari, Trieste, Bolzano, Verona, Vicenza, Bologna e Torino.

Le prime 10 città in classifica

Milano, Padova, Pisa, Bologna, Roma, Torino, Verona, Firenze, Bergamo e Vicenza.