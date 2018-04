Libri di Umberto Eco: Bologna li reclama, la parola agli eredi

Sono 35 mila i libri conservati a casa di Umberto Eco, in piazza Castello a Milano, dove ha vissuto fino alla morte, a febbraio 2016. La sterminata collezione include anche 1.200 volumi antichi e preziosi. E' così che inizia la contesa, perché la Fondazione Carisbo (Cassa di Risparmio di Bologna) e l'Alma Mater, dove Eco ha insegnato a lungo, contribuendo anche a fondare il primo corso di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo (Dams) in Italia, hanno reso noto un progetto che "punta" a trasferire l'immenso patrimonio librario di Eco a Bologna, insieme al Centro internazionale di studi umanistici dell'ateneo stesso, intitolato al semiologo e guidato da Patrizia Violi, sua allieva.

La "palla" passa adesso agli eredi di Eco. I figli hanno fatto sapere di non avere ancora avuto contatti con la Fondazione Carisbo né con l'università di Bologna. Il Comune di Milano si è sempre detto disposto a provvedere a una sistemazione consona, sempre che gli eredi stessi decidano di tenere i libri sotto la Madonnina

“