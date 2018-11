Luis Sepúlveda a Bologna: "Miei personaggi i valori: solidarietà, umanità, rispetto per chi è diverso"

Si chiama Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa il libro, anzi, la favola, che lo scrittore sudamericano ha presentato alle Coop Ambasciatori in centro. Un incontro per parlare del mito, da cui parte il racconto, e dell'importanza della letteratura per l'infazia nella società.

"Scrivere per tutti è difficilissimo, ma ho deciso di scrivere come Esopo, per i più piccoli, perché anche loro meritano rispetto e ho sempre scritto da questo punto di vista. I valori sono i miei personaggi, i miei protagonisti: la solidarietà, l'umanità, l'inclusione dell'altro".